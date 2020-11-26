Париж, , 22:10 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что театры, кинотеатры и музеи откроются в стране 15 декабря, «если эпидемиологическая ситуация позволит». Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Reuters.

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В ходе пресс-конференции министр рассказала о смягчении «антикоронавирусных» мер в сфере культуры. По ее словам, театры, кинотеатры, музеи, консерватории и музыкальные школы смогут открыться 15 декабря, если число зараженных вирусом SARS-CoV-2 не будет расти.

Напомним, 26 ноября премьер-министр ФранцииЖан Кастексзаявил, что религиозные учреждения будут постепенно выходить из карантина, и нынешний лимит в 30 человек на богослужении может быть повышен.

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