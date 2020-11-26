Токио, , 15:26 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер полнометражного аниме-фильма Yuri!!! on Ice The Movie: Ice Adolescence («Юрий на льду: Ледяная юность»). Его опубликовали 26 ноября на Twitter-странице Anime Trending.

https://twitter.com/AniTrendz/status/1331886909790928896

В коротком ролике показан фрагмент выступления одного из героев на льду. Сообщается, что в «ближайшее время» станут известны дополнительные подробности картины.

Напомним, «Юрий на льду» — это популярный аниме-сериал о фигурном катании. Сюжет строится вокруг сопернических отношений между фигуристами из Японии и России.