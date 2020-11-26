Нью-Йорк, США, , 10:46 — REGNUM Американский актёр Дензел Вашингтон возглавил топ-25 лучших актёров XXI века, составленный кинокритиками газеты The New York Times Манолой Даргис и Энтони Скоттом.

Дензел Вашингтон в роли Бобби Цитата из к/ф «Два ствола». Реж. Бальтасар Кормакур. 2013. США

Эксперты отмечают, что он одинаково блестяще сыграет и персонажа Шекспира, и обычного парня.

«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды», — подчеркнул Скотт.

Следом за ним в списке идет британо-ирландский актёр Дэниэл Дэй-Льюис. Он единственный артист в истории Американской киноакадемии, трижды удостоенный премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Тройку лидеров замкнула Изабель Юппер, известная по фильму «Пианистка».

Также в числе величайших актёров XXI века кинокритики назвали Киану Ривза, Николь Кидман, корейских актеров Сон Кан-хо и Ким Мин-хи, китайскую актрису Чжао Тао. Вошли в топ-25 итальянец Тони Сервилло и француженка Катрин Денёв.

Составили рейтинга подчеркнули его субъективность, отметив, что определённой формулы для выбора актёров у них не было.

«Этот список точно субъективный и, вероятно, скандальный из-за некоторых упущений», — отмечено в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала Хоакина Феникса лучшим актёром за исполнения роли Джокера в фильме Тодда Филлипса. Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за воплощение на экране Джуди Гарленд в картине «Джуди».

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