Сеул, , 10:47 — REGNUM Два представителя Южной Кореи включены в список «25 лучших актеров XXI века» по версии американской ежедневной газеты The New York Times (NYT).

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Известно, что в список вошли актёр Сон Кан Хо, исполнивший роль в фильме Пон Джун Хо «Паразиты», и актриса Ким Мин Хви, запомнившаяся ролью в фильме Пак Чхан Ука «Служанка».

Отметим, что на первой строчке рейтинга оказался американский актёр Дензел Вашингтон, на втором — француженка Изабель Юппер, исполнившая роль в фильмах Пола Верховена «Она» и Михаэля Ханеке «Пианистка», на третьем — обладатель трёх «Оскаров» британо-ирландский актёр Дэниэл Дэй-Льюис. Замыкают пятёрку Киану Ривз и Николь Кидман.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён включена в список «100 женщин 2020 года» по версии телевещательной компании BBC.

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