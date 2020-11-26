Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM Альфред Молина может снова сыграть Доктора Осьминога в будущих фильмах о Человеке-пауке. Об этом 25 ноября сообщил портал GWW, ссылаясь на собственные источники в Marvel Entertainment.

Источники GWW сообщили, что Молина уже прибыл на съёмочную площадку нового фильма о Человеке-пауке и начал работать над хореографией трюков. Пока неизвестно, сыграет он новую версию Доктора Осьминога или ту же, что была в фильме Сэма Рейми.

Напомним, в фильме «Человек-паук 2» Альфред Молина исполнил роль Отто Октавиуса по прозвищу Доктор Осьминог. Его актёрская игра и попадание в образ были тепло приняты критиками и зрителями.

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