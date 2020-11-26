Грозный, , 09:19 — REGNUM В Чечне пополнилась более двумя сотнями произведений искусства коллекция Национального музея. Картины, скульптурные работы, предметы прикладного искусства переданы республиканскому музею Министерством культуры РФ, сообщили 26 ноября в пресс-службе учреждения культуры.

Среди более 200 работ — разножанровые работы художников советского периода, в том числе живопись, графика, скульптура и прикладное искусство. Мастерами музея проведена предварительная работа по обновлению картин.

«Проведена необходимая предварительная работа с экспонатами: сотрудники музея обновили верхний красочный слой картин, чтобы полотна приобрели более интенсивное звучание», — сказано в сообщении пресс-службы Национального музея.

Выставка, на которой будут представлены новые экспонаты, откроется 8 декабря 2020 г.

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