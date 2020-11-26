Лос-Анджелес, США, , 09:19 — REGNUM Американский режиссёр Джосс Уидон отказался от работы над сериалом The Nevers для HBO. Об этом 25 ноября сообщило издание Deadline.

Режиссёр заявил, что в период пандемии у него не хватает сил на производство проекта такого масштаба. Теперь он планирует «направить всю энергию на собственную жизнь, которая находится на пороге захватывающих перемен».

Напомним, The Nevers — это научно-фантастическая драма «о группе викторианских женщин, получивших удивительные способности». Вместе им предстоит сразиться с опасными противниками и выполнить миссию, исход которой может изменить мир.

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