Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Кинокомикс «Новые мутанты», который не понравился многим поклонникам комикс — вселенной «Люди Икс» неожиданно стал популярным в сети. Об этом 25 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Фильм возглавил рейтинги сервисов Vudu и FandangoNOW в категории VOD (video on demand — видео по запросу). В топ-5 по версии Vudu ему уступили такие картины, как «Неистовый», «Идём играть» (Come Play), «Мулан» и «Три секунды» (The Informer).

В топ-10 также вошли «Тайна печати дракона» (Iron Mask), «Любовь и монстры», «Джиу-джитсу: Битва за Землю», «Женская драка» и «Эльф». Рейтинг FandangoNOW практически полностью повторяет этот список.

Напомним, премьера фильма «Новые мутанты» состоялась 3 сентября 2020 года. Критики и зрители плохо приняли эту многострадальную картину, премьера которой откладывалась много раз. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes она имеет оценку 33% от критиков и 56% от зрителей.

