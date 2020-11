Лос-Анджелес, США, , 03:03 — REGNUM Джанкарло Эспозито выступил в защиту малыша Йоды из сериала «Мандалорец», когда журналисты задали ему вопрос о том, не является ли ребёнок монстром из-за сцены с поеданием яиц. Об этом 26 ноября сообщил портал We Got This Covered.

«Нет, я так не думаю», — сказал Эспозито, отметив, что несмотря на то, что герою 50 лет, он очень чист душой и ему ещё предстоит выжить.

«И мы должны сделать этого ребенка счастливым», — заявил актёр, добавив что все люди «влюбились в малыша» и что он «является самой милой вещью», которую они когда-либо видели.

Джанкарло Эспозито играет в сериале роль Моффа Гидеона — бывшего офицера cпецслужбы Галактической Империи.

Во второй серии второго сезона сериала «Мандалорец» главный герой Дин Джарин (Педро Паскаль) соглашается подвезти Леди-лягушку, которая везёт с собой неоплодотворённые яйца, являющиеся её последним шансом на потомство. В процессе полёта малыш Йода поедает эти яйца. Подобный поступок персонажа шокировал некоторых поклонников «Звёздных войн».

Читайте ранее в этом сюжете: Мандалорец может стать главным героем нового сезона Fortnite