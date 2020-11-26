Лос-Анджелес, США, , 02:24 — REGNUM Кинокомания Warner Bros. официально подтвердила информацию о том, что Маддс Миккельсен исполнит роль Геллерта Грин-де-Вальда в будущем фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом 26 ноября сообщил портал IndieWire.

Стоит отметить, что ещё 19 ноября 2020 года датский актёр сказал журналистам, что Warner Bros. не делала ему предложения по поводу этой роли. Миккельсен тогда отметил, что о том, что он должен заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3» он сам узнал из СМИ. Актёр добавил, что знает столько же, сколько и всё остальные и ждёт звонка от продюсеров.

Зрители знают Маддса Миккельсена по фильмам «Охота», «Казино Рояль», «Доктор Стрэндж», а также по сериалу «Ганнибал». В ноябре 2019 года состоялся релиз игры Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, в которой Миккельсен исполнил одну из главных ролей.

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