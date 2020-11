Лос-Анджелес, США, , 23:44 — REGNUM Кинокомпания Paramount работает над спин-оффом фильма «Соник в кино». Об этом 25 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что речь идёт о картине, в которой в качестве главного героя выступит Ехидна Наклз, которая является давним другом и союзником Соника. По их информации, сюжет будущего фильма расскажет о том, чем занималась Наклз в тот период, когда Соник застрял на Земле.

Ранее Paramount дала «зелёный свет» проекту второй части фильма «Соник в кино», его премьера запланирована на 7 апреля 2022 года. Первая картина вышла на экраны 20 февраля 2020 года, при бюджете $85 млн ей удалось собрать в мировом прокате $306,7 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: «Соник в кино» станет самым кассовым супергеройским фильмом 2020 года?