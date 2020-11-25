Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Режиссёр Крис Коламбус рассказал о своём отношении к проекту перезагрузки франшизы «Один дома». Об этом 25 ноября сообщил портал Comicbook.

Кинематографист сказал, что он ничего не знает о том, в каком направлении движутся авторы проекта и отметил, что с его стороны было бы не очень корректно давать комментарии, поскольку, возможно, они создают настоящий шедевр. При этом Коламбус отметил, что сам он очень неоднозначано относится к перезагрузкам, поскольку считает, что «молния не ударяет дважды» в одно место.

«Все, что нужно, — это удалить один маленький элемент из «Один дома», и он не будет прежним. И так я бы сказал студентам-кинологам или кому-нибудь еще», — заявил Коламбус, добавив, что он предложил бы людям лучше создавать нечто оригинальное.

Стоит отметить, что ранее Крис Коламбус делал ещё более резкие заявления по поводу проекта этого фильма. В частности, он сказал, что всё это является «пустой тратой времени». Снимает новую версию «Один дома» режиссёр Дэн Мазер.

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