Лондон, , 22:18 — REGNUM Суд отказал Джонни Деппу в обжаловании решения по иску к изданию The Sun. Об этом 25 ноября сообщил портал The Times.

Отмечается, что актёр будет обязан выплатить таблоиду более $840 тыс. в качестве компенсации судебных издержек. Представители Деппа пока не дали журналистам комментарий по поводу решения суда.

Напомним, 10 октября 2020 года стало известно, что Джонни Депп проиграл иск о клевете против The Sun, поданый в связи с публикацией, в которой издание назвало актёра «мужем-садистом». Ранее юристы Деппа заявили, что решение суда настолько «ошибочно», что «было бы смешно», если бы актёр его не попытался обжаловать.

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