Лос-Анджелес, США, , 20:33 — REGNUM В производстве Disney находится фильм про молодую Эллен Рипли из фильмов про Чужих. Об этом 25 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Он утверждает, что новый владелец франшизы «Чужие» запустил проект соответствующего фильма. К сожалению, пока о нём нет никакой информации кроме той, что сюжет расскажет о приключениях юной Рипли. По мнению автора статьи, существует немалая вероятность того, что поклонники фантастической серии фильмов не будут в восторге от этой идеи.

Ранее Рихтман сообщил, что Сигурни Уивер может появиться в одной из будущих фильмов про Чужих, инсайдер отметил, что Disney хочет привлечь актрису к этому проекту. В июне 2020 года Уивер дала понять, что не отказывается полностью от идеи возвращения к роли.