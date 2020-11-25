Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM Режиссёр кинокомиксов Marvel Джо Руссо поддержал идею о том, что премьеры некоторых фильмов следует проводить не в театральном, а в онлайн-формате. Интервью с ним было опубликовано 25 ноября на портале Comicbook.

Режиссёр отметил, что мир «меняется с молниеносной скоростью», что эпидемия коронавируса ускорила эти изменения, и что в некоторых регионах мира, более развитых в цифровом плане, люди могут делиться аккаунтами для того, чтобы смотреть фильмы, что даёт больший охват.

Руссо также обратил внимание, что не каждый фильм способен гарантированно удачно выступить в кинотеатрах в первые выходные проката, и если реакция прессы или зрителей может повредить ему, то театральный формат премьеры в этом случае является не лучшим вариантом.

Напомним, Энтони и Джо Руссо сняли такие фильмы Marvel, как «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». В 2020 году Джо Руссо выступил в качестве продюсера и сценариста картины «Тайлер Рейк: Операция по спасению», премьера которого состоялась 24 апреля 2020 года на потоковом сервисе Netflix.

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