Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM Концерт рок-группы «Чайф» в честь 35-летия коллектива перенесут на 2021 год. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

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Группа должна была выступить 5 декабря 2020 года. Новая дата мероприятия — 2 октября 2021 года.

«До последнего организаторы искали варианты, как сделать мероприятие более безопасным, но решили не рисковать», — сообщили в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где и должен был пройти концерт.

Все ранее купленные билеты останутся действительными в следующем году.

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