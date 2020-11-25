Воронеж, , 17:08 — REGNUM Воронежские чиновники заинтересовались сносом исторического здания хлебозавода №1 спустя почти неделю после начала работ по демонтажу. О возбуждении дела об административном нарушении сообщило 25 ноября управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

«25 ноября 2020 года по итогам проведенного Управлением контрольного мероприятия в отношении собственника земельного участка по адресу: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 88, ОАО «Хлебзавод № 1» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ по факту нарушения требования ч. 1, 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»», — такое сообщение появилось на странице ведомства «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о комплексе зданий на территории хлебозавода №1 в центре Воронежа постройки конца XIX века. Здания не носят официальный статус объектов культурного наследия. Однако в октябре 2020 года строения включили в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и у специалистов по закону есть 90 дней на установку исторической ценности объектов. Однако 19 ноября, несмотря на протесты градозащитников, местных жителей на территории хлебозавода приступили к сносу исторических зданий. Снос старинных строений активно освещался в СМИ, однако тогда чиновники нарушений не замечали.

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