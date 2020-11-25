Симферополь, , 16:46 — REGNUM Дворец «Ласточкино гнездо» открылся для посетителей 25 ноября. Участие в открытии объекта принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Реконструкция проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Федеральной целевой программы.

Ласточкино гнездо Марина Каширская © ИА REGNUM

«Узнаваемость этого объекта, наверное, одна из самых высоких в нашей стране. Ласточкино гнездо все сравнивают с республикой, большинство россиян знают, что этот объект находится в российской Ялте. Проектные решения, которые принимались по реконструкции «Ласточкина гнезда», были достаточно сложными, было несколько технических вариантов», — сказал Аксёнов.

Аксёнов поручил рассмотреть возможность реконструкции причала, находящегося возле Ласточкина гнезда, для улучшения инфраструктуры возле объекта.

Дворец «Ласточкино гнездо» был закрыт для посещений летом 2019 года в целях реконструкции. В рамках работ была проведена реставрация фасада с воссозданием декоративных элементов, подсветки фасада и скального основания, ремонт кровли, воссоздание медных окрытий, водосточных труб, мерлонов, флюгеров, пинаклей, каминной трубы. Воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни Дворца, окна и двери из массива дуба, пол облицован гранитом. Выполнено усиление скального основания, фундамента, подпорной стенки, плиты балкона первого этажа.