Москва, , 16:41 — REGNUM Скончавшегося 17 ноября режиссёра Романа Виктюка посмертно наградят премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почётной номинации «Легенда сцены». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Церемония вручения состоится в Театре им. Вахтангова с частичным заполнением зала. Также мероприятие будет транслироваться на сайте премии и на YouTube.

Помимо посмертной награды для Виктюка, «Легенду сцены» получат живые легенды театра и кино — Александр Збруев и Валентина Талызина.