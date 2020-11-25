Мадрид, , 13:18 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса 13-й фестиваль корейского кино в Испании будет проведён в онлайн-режиме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского культурного центра в Испании.

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По их словам, кинофестиваль пройдет на сервисе потокового вещания Filmin с 27 ноября по 8 декабря.

В рамках мероприятия будут представлены одиннадцать картин, среди которых фильм Чон Чжин Ёна «Me and Me», анимационный фильм Чо Гён Хуна «Beauty Water», боевик Ли Хе Чжуна и Ким Бён Со «Пэктусан» (английское название фильма «Ashfall») и хоррор Ён Сан Хо «Поезд в Пусан».

С начала пандемии в Испании выявлено более 1,59 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали более 43,6 тыс. человек.