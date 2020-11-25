Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Джастину Биберу не понравилось то, что жюри музыкального конкурса «Грэмми» включило его не в номинации жанра R&B, а в категорию «Поп». Публикацию исполнитель разместил 24 ноября на своей странице в Instagram.

Бибер обратил внимание на то, что его проект «Changes» задумывался как альбом в жанре R&B, музыкант написал, что он таким «был и остаётся».

«Это не считается R&B-альбомом, что для меня очень странно. Я вырос, восхищаясь музыкой R&B, и хотел создать проект, который воплотил бы это звучание. То, что его не помещают в эту категорию, кажется странным», — написал Бибер, добавив, что всё в этой пластинке — от аккордов до мелодий, вокального стиля и выбранных хип-хоп барабанов — говорит о том, что она выполнена в жанре R&B.

Напомним, Джастин Бибер получил четыре номинации «Грэмми 2021». Он попал в категории «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой», «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой».

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