Саратов, , 13:56 — REGNUM В Саратовской области в августе текущего года завершили работы по созданию трех новых виртуальных концертных площадок — в Аткарском доме культуры и детских школах искусств в городах Новоузенск и Шиханы. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 7,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минкультуры области.

Всего в регионе работают 11 виртуальных концертных залов, из них девять создали благодаря нацпроекту. Открытие новых залов было запланировано на сентябрь, но из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли.

В 2021 и 2022 годах Саратовская область снова примет участие в проекте. Новые залы появятся в Энгельсе и Петровске. В региональный бюджет на эти цели за два поступят 3,5 млн рублей федеральных средств.

ИА REGNUM напоминает, в Ростовской области до 2024 года появится восемь виртуальных концертный залов. Площадки будут созданы в рамках национального проекта «Культура».

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