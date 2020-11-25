Лос-Анджелес, США, , 12:37 — REGNUM Марк Хэмилл заявил позицию в давнем споре фанатов «Звёздных войн», который касается эпизода фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» с выстрелом Хана Соло в наёмника Гридо. Об этом 24 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Хэмилл прокомментировал в Twitter публикацию ведущего CNN Джека Таппера, в которой сотрудник телеканала сообщил подписчикам «новость», по поводу того, что «не только Хан выстрелил первым, Гридо не стрелял вторым, потому что Хан был единственным, кто выстрелил».

«Вы всегда можете положиться на Джека Таппера в срочных новостях», — написал Хэмилл, тем самым высмеяв ведущего.

Издание Cinema Blend отметило, что тем самым актёр показал, какую сторону в этом споре он занял.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1330274896623104000

Для справки: в оригинальной версии фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» есть эпизод, в котором спор Хана Соло с наёмником Гридо заканчивается тем, что герой Харрисона Форда убивает инопланетянина из бластера.

В специальном издании «Звёздных войн» Джордж Лукас изменил сцену таким образом, что всё стало выглядеть следующим образом: Гридо стреляет первым, а Соло убивает его, обороняясь. Многим фанатам не понравилось это изменение, они посчитали, что тем самым Лукас «ослабил» характер контрабандиста Соло.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix попал в скандал в Индии из-за сериала с поцелуем