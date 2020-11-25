Москва, , 11:46 — REGNUM Законопроект о пошлинах на вывоз из страны культурных ценностей, а также за выдачу паспорта на вывоз любых музыкальных инструментов или смычков правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Устанавливается государственная пошлина за выдачу паспорта на музыкальные инструменты или смычки в размере 1 тыс. рублей — сейчас пошлина составляет1,5 тыс. рублей.

Снижение обусловлено тем, что вводится срок действия паспорта на музыкальный инструмент, который будет составлять 10 лет, и, в связи с этим, музыканты будут обязаны каждые 10 лет менять соответствующие паспорта.

Законопроектом также вводится расчет государственной пошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей от стоимости временно вывозимых культурных ценностей. Так, в случае временного вывоза культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, пошлина составит 0,01% страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей, но не более 5 тыс. рублей. Та же пошлина будет для временного вывоза культурных ценностей, находящихся в собственности физических или юридических лиц.