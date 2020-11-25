Рыбинск, Ярославская область, , 09:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в комплексе «Советская эпоха» дома культуры «Волжский» открылась экспозиция «Музей на колесах. Без вины виноватые». Она посвящена участию политических заключённых в строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов.

Часть экспозиции «Музей на колесах. Без вины виноватые» Славнефть-ЯНОС

Центром экспозиции стал подлинный вагон системы «Брейд-Шпрейхер», получивший в народе название «теплушка». В таких вагонах возили заключённых «Волголага», строивших гидроузлы. В вагоне воссоздана атмосфера тех лет: установлены нары, накрытые старым бушлатом, печка-буржуйка, дощатый стол, нары. На столе алюминиевая посуда, отрытая пачка «Беломора» и газета, вещающая о подвигах советских тружеников. На одной из стен вагона сохранилась надпись, выцарапанная на досках стены неизвестными: «29. Х. 39 г».

Вагон Славнефть-ЯНОС

Другая часть экспозиции разместилась в самом комплексе «Советская эпоха». Это стенды с историями заключённых — строителей гидроузлов. В экспозиции собран материал о 41-м политическом заключенном лагеря. В 1941 году из числа заключенных «Волголага» был сформирован партизанский отряд, действовавший на оккупированной территории в Смоленской области. За героизм члены отряда были представлены к государственным наградам.

Открытию новой части экспозиции предшествовала большая коллективная работа, объединившая профессионалов из Рыбинска и Ярославля.

«Сегодня как никогда важно быть вместе, беречь личные истории, хранить память поколений, извлекая уроки. Мы видим смысл и значение реализуемых нами проектов, понимаем, как они будут работать. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Экспозиция будет расширяться: есть проект развития поселка работников ГЭС, новые туристические программы. У нас есть задумка многопланового использования вагона-теплушки как героя разных лет советской истории», — поделилась планами директор ДК «Волжский» Любовь Глухова.

Большой вклад в создание экспозиции внесли эксперты проектного офиса «Культура»: его руководитель Лариса Сорокина, сотрудники Ярославского художественного музея — директор Алла Хатюхина, Марина Полывяная, Наталья Пискунова. Проект ДК «Волжский» был одобрен единогласно в ходе открытого конкурса среди 10 работ муниципальных учреждений культуры. Благотворительную поддержку в реализации проекта оказало ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках Соглашения о сотрудничестве предприятия с правительством области.

«Сотрудничество профессионалов: ПАО «Славнефть-ЯНОС», работников государственных и муниципальных музеев области — лучшее доказательство тому, как важна и востребована сегодня тема подлинности и искренности, прикосновение душой и сердцем к самому важному — историям людей. Когда партнером маленького сельского клуба или крошечной библиотеки становится крупнейшее промышленное предприятие области, это дает такой заряд энергии, творчества и веры в себя! Предприятие выступило благотворителем не только для проекта «История на колесах», поддержку получили и другие проектные идеи. Получившим гранты ЯНОСа администрации городов и районов области направили дополнительные средства из своих бюджетов, — отметила руководитель Проектного офиса «Культура» Лариса Сорокина.

В целом в 2020 году ЯНОС направил благотворительную помощь на улучшение материально-технической базы 16 муниципальных библиотек, музеев и клубов, ставших площадками 17 просветительских проектов в городах и поселках Ярославской области.