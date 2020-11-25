Рыбинск, Ярославская область, 25 ноября 2020, 09:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в комплексе «Советская эпоха» дома культуры «Волжский» открылась экспозиция «Музей на колесах. Без вины виноватые». Она посвящена участию политических заключённых в строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов.
Центром экспозиции стал подлинный вагон системы «Брейд-Шпрейхер», получивший в народе название «теплушка». В таких вагонах возили заключённых «Волголага», строивших гидроузлы. В вагоне воссоздана атмосфера тех лет: установлены нары, накрытые старым бушлатом, печка-буржуйка, дощатый стол, нары. На столе алюминиевая посуда, отрытая пачка «Беломора» и газета, вещающая о подвигах советских тружеников. На одной из стен вагона сохранилась надпись, выцарапанная на досках стены неизвестными: «29. Х. 39 г».
Другая часть экспозиции разместилась в самом комплексе «Советская эпоха». Это стенды с историями заключённых — строителей гидроузлов. В экспозиции собран материал о 41-м политическом заключенном лагеря. В 1941 году из числа заключенных «Волголага» был сформирован партизанский отряд, действовавший на оккупированной территории в Смоленской области. За героизм члены отряда были представлены к государственным наградам.
Открытию новой части экспозиции предшествовала большая коллективная работа, объединившая профессионалов из Рыбинска и Ярославля.
Большой вклад в создание экспозиции внесли эксперты проектного офиса «Культура»: его руководитель Лариса Сорокина, сотрудники Ярославского художественного музея — директор Алла Хатюхина, Марина Полывяная, Наталья Пискунова. Проект ДК «Волжский» был одобрен единогласно в ходе открытого конкурса среди 10 работ муниципальных учреждений культуры. Благотворительную поддержку в реализации проекта оказало ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках Соглашения о сотрудничестве предприятия с правительством области.
В целом в 2020 году ЯНОС направил благотворительную помощь на улучшение материально-технической базы 16 муниципальных библиотек, музеев и клубов, ставших площадками 17 просветительских проектов в городах и поселках Ярославской области.