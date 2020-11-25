Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS номинирован на премию Grammy. Об этом говорится на официальном сайте Национальной академии искусства и науки звуказаписи США.

Известно, что BTS стали первыми среди южнокорейских исполнителей в списке номинантов.

Группа претендует на номинацию «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой», присуждаемую с 2012 года за художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома (сингла) и его позиции в чартах.

63-я церемония награждения Grammy состоится 31 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый студийный альбом группы BTS «Be» возглавил музыкальные чарты iTunes в 90 странах, а также ряд других южнокорейских чартов.

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