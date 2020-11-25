Калуга, , 07:47 — REGNUM 24 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в церемонии открытия XIX всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» и награждении победителей VI всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ».

В Калуге открылся телеконкурс «ТЭФИ-регион» Пресс-служба правительства Калужской области

Организатор мероприятий — фонд «Академия российского телевидения», при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и правительства Калужской области.

В Калуге открылся телеконкурс «ТЭФИ-регион» Пресс-служба правительства Калужской области

Калужская область очень гостеприимно встретила организаторов и участников конкурса «ТЭФИ-Регион"-2020, отметила генеральный директор фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева. В этом году на конкурс поступило около 600 работ. В финал вышло — 60 в 20 номинациях по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». А также 3 работы в специальной номинации «Красная зона», цель которой показать, как журналисты работают во время пандемии, и с какими вызовами они сталкиваются в сложившейся обстановке.

В Калуге открылся телеконкурс «ТЭФИ-регион» Пресс-служба правительства Калужской области

Среди финалистов и журналисты телерадиокомпании «Ника ТВ», они вышли в финал «ТЭФИ-Регион» с работами в двух номинациях.

По словам губернатора Владислава Шапши, в сложных условиях конкуренции региональные компании остаются единственной площадкой, на которой жители области могут узнать настоящие истории своих земляков: «Только вы с такой любовью можете показать такие особенные города и села нашей страны, области. Я рад, что в этом главном для страны, в телевизионном сегменте, конкурсе среди 85 городов есть и журналисты из Калужской области — телекомпания «Ника». Мы гордимся нашими ребятами».

В Калуге открылся телеконкурс «ТЭФИ-регион» Пресс-служба правительства Калужской области

Глава региона также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Студенческий ТЭФИ». За победу в нем боролись будущие журналисты — студенты факультетов журналистики из разных городов страны. В этом году 64 ВУЗа из 35 городов России представили на конкурс 339 работ в девяти номинациях.