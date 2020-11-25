Тегеран, , 08:16 — REGNUM Иранский фильм ужасов «Ночь» завоевал три главные награды на 39-ом кинофестивале Molins de Rei в Испании. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 ноября.

Режиссером фильма «Ночь» является Курош Ахари. В главных ролях снимались Шахаб Хоссейни, Джордж Магуайр и Майкл Грэм.

Фильм представляет собой психологический триллер, который рассказывает историю жизни иранской пары и их годовалой дочери в США.

39-й кинофестиваль Molins de Rei стартовал 6 ноября 2020 года, завершившись 15 ноября 2020 года. Кинофестиваль был основан в 1973 году в испанском городе Молинс-де-Рей (Барселона).

Molins Horror Film Festival (MHFF) — один из старейших фестивалей, посвященных исключительно фильмам ужасов. Кинофестиваль имеет членство в Европейской федерации фантастических кинофестивалей (EFFFF).