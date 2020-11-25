Париж, , 01:35 — REGNUM Французские власти объявили, что в декабре 2020 года они вновь откроют кинотеатры. Об этом 24 ноября сообщил журнал Variety.

Отмечается, что введённые карантинные меры будут отменяться в три этапа. Кинотеатры, театры и музеи откроют 15 декабря 2020 года, но с условием, что они будут работать с 9 вечера до 7 утра. С 20 января 2021 года власти страны хотят открыть спортзалы и рестораны, и отменить комендантский час. С 4 февраля 2020 могут быть открыты университеты.

Напомним, во Франции 30 октября 2020 года был введён режим самоизоляции. Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что «пик второй волны пандемии прошел».

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