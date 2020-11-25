Лос-Анджелес, США, , 01:06 — REGNUM Актриса Наоми Скотт ведёт переговоры по поводу участия в проекте будущего сериала по франшизе «Звёздные войны» про Оби-Вана Кеноби. Об этом 24 ноября сообщил портал Screen Rant

Пока нет информации о том, кого именно может сыграть Скотт, но отмечается, что она хочет исполнить в шоу главную женскую роль. Ранее инсайдеры сообщали, что кроме Оби-Вана в сериале будут ещё три главных персонажа: 30-летняя женщина по имени Тиа, 20-летний мужчина по имени Гарольд, а также некая 40-летняя женщина, имя которой пока неизвестно.

Напомним, роль Оби-Вана Кеноби исполнит актёр Юэн Макгрегор. Зрители знают Наоми Скотт по таким проектам, как «Алладин» (исполнила роль принцессы Жасмин), «Могучие рейнджеры» и «Ангелы Чарли».

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