Нью-Дели, , 23:42 — REGNUM В Индии разразился скандал, связанный с Netflix и сериалом A Suitable Boy, который потоковый сервис включил в свой каталог для этой страны. Об этом 24 ноября сообщил портал Deadline.

Лидер молодежного крыла правящей партии Индии «Бхаратия джаната парти» Гаурав Тивари подал жалобу в полицию по поводу того, что в сериале была показана сцена с поцелуем в индуистском храме. В своей жалобе он упомянул имена вице-президента Netflix по контенту в Индии Моники Шергилл и директора по общественной политике Амбика Хурана.

Кроме того, Тиари заявил, что сериал «поощряет любовный джихад», показывая, как мусульмане соблазняют индийских женщин и заставляют их принять ислам.

В основу этого британского шоу, над проектом которого работала режиссёр Мира Наир, лег одноимённый роман писателя Викрама Сета. Netflix приобрёл его в июле 2020 года у BBC Studios.

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