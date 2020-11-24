Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Организаторы музыкальной премии «Грэмми» опубликовали список претендентов на получение наград в 2021 году. Он был размещён 24 ноября на официальном сайте конкурса.

Больше всех номинаций получила певица Бейонсе, её имя фигурирует в девяти категориях. По шесть номинация получили британская исполнительница Дуа Липа, рэпер Родди Ричч и Тэйлор Свифт.

В список номинантов в категории «Рекорд года» кроме Бейонсе (композиция «Black Parade»), Родди Рича («Rockstar») и Дуа Липы («Don't Start Now») также вошли Black Pumas («Color»), Doja Cat («Say So»), Билли Айлиш («Everything I Wanted») и Post Malone («Circles»). Кроме того, в этот список также попала совместная песня Бейонсе и Megan Thee Stallion «Savage».

Напомним, 63-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми 2021» состоится 31 января 2020 года. Она пройдёт в онлайн-формате, трансляцию будет вести телеканал CBS.

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