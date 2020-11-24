Лондон, , 21:34 — REGNUM В сеть выложили фотографии, на которых запечатлен вход в пещеру Бэтмена из будущего фильма режиссёра Мэтта Ривза. Снимки были опубликованы 24 ноября на портале Daily Mail.

На снимках поклонники кинокомиксов могут видеть большой павильон, на базе которого создана искуственная скала, «засаженная"деревьями и кустарниками. К сожалению, внутренняя часть пещеры не видна, однако можно заметить, что в боковой части павильона создана выемка, благодаря которой оператор может снимать происходящее внутри с разных углов.

https://twitter.com/skabir_lazarus/status/1331225762708430848

Напомним, роль Бэтмена в будущей картине исполнит Роберт Паттинсон. Ранее стало известно, что события нового кинокомикса будут происходить в наши дни.

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