Лос-Анджелес, США, 24 ноября 2020, 16:49 — REGNUM Премьера фильма «Чудо-женщина: 1984» в России вновь перенесена. Картина выйдет 14 января 2021 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» 24 ноября.
https://twitter.com/Kinometro/status/1331221806846504960
При этом в IMAX кинокомикс можно будет посмотреть уже с 7 января 2020 года. Таким образом, «Чудо-женщина: 1984» выйдет в один день с фильмом Monster Hunter («Охотник на монстров»).
Напомним, «Чудо-женщина: 1984» — это кинокомикс, главную роль в котором исполнила израильская актриса Галь Гадот. Режиссёром проекта вновь выступила Пэтти Дженкинс.
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