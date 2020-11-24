История вопроса

Кино в наше время является самым значительным видом изобразительного искусства. Хотя зрители знают, что фантазия авторов художественных фильмов ничем не ограничена, тем не менее, такие фильмы оказывают значительное влияние на представления широких масс о жизни. Зачастую люди не помнят, что трактовку какого-то исторического события они взяли из художественного фильма, и полностью уверены, что так было на самом деле. Кроме того, кино формирует стереотипы поведения.

В кино отражаются нравы эпохи. Зачастую в фильмах, рассказывающих о событиях далёкого прошлого, мы видим постановку проблем, волнующих людей сегодня. Такой подход не всегда честен с исторической точки зрения, но является важным для успеха фильма, и поэтому применяется кинематографистами.

В наше время, когда качество образования повсеместно снижается, а религиозные и идеологические системы объяснения мироустройства практически не работают, влияние кино на нравы и мировоззрение широких масс трудно переоценить.

Под рубрикой "Кинокомикс" публикуются новости кино. Какие фильмы появились на экранах, какие из них вызвали общественный резонанс, что планируют снять в ближайшее время и т.п.