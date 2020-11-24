Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» представлена выставка «Всё смешалось в доме Облонских. История создания романа «Анна Каренина». Она посвящена к 145-летию первой публикации романа Льва Толстого, сообщили ИА REGNUM в выставочном центре.

Выставка в «Радуге» Radugaart.ru

Экспонаты предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого (г. Москва), а экспозиция — результат сотворчества с музеем кино. Выставка организована в рамках авторского проекта праправнучки писателя, заведующей отдела развития музея Фёклы Толстой «Черновики — на белый свет».

Центральную часть экспозиции заняли воссозданные рукописи писателя, которые хранятся в стальной комнате музея Льва Толстого. Черновики оформлены на огромных деревянных стендах, пластиковых карточках и на «Монтажном столе Льва Толстого», демонстрируя «многослойность» этапов создания романа.

«На выставке в «Радуге» можно получить ответы на многочисленные вопросы — в частности, о том, кто подсказал идею романа, как изначально он назывался, кто стал прототипом Анны Карениной, куда исчезли 11 персонажей романа и как родилась знаменитая фраза «Всё смешалось в доме Облонских. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — говорят в культурно-выставочном центре.

Также в состав экспозиции вошли фотографии со съёмочных площадок и видеокомментарии кинорежиссёра Сергея Соловьёва, раскрывающие процесс экранизации «Анны Карениной».

Открыть кинематографичное творчество Льва Николаевича Толстого вместе с его праправнучкой в сопровождении авторского аудиогида Фёклы Толстой можно с 26 ноября до 29 декабря 2020 года. Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая выставка в «Радуге», посвящённая Льву Толстому в рамках сотрудничества с Государственным музеем Л. Н. Толстого. К примеру, в 2017 году в Чебоксарах проходила фотовыставка «Такой разный Лев Толстой», состоящая из более 40 фотографий, созданных в период с 1849 по 1910 годы. Цель выставки — показать неизвестного Толстого, таким, каким его видели самые близкие люди и узнать, чем был наполнен повседневный образ жизни писателя. Тогда необычным исключением из музейных правил стал призыв «сделать селфи с Толстым».