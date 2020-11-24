Москва, , 13:44 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Миасского краеведческого музея со 100-летием со дня основания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что один из старейших музеев в Челябинской области музеев стал настоящим центром притяжения для всех людей, интересующихся историей и культурой родного края.

«В музее проводится большая работа по пополнению экспозиций редкими экспонатами для сохранений традиций народов, издревле населяющих Южный Урал», — отметил Путин и пожелал коллективу всего наилучшего.

Как сообщает ИА REGNUM, фонд Миасского краеведческого музея насчитывает 21 музейную коллекцию, в которых более 51 тысячи экспонатов.

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