Лондон, , 13:29 — REGNUM Капитан Джек Харкнесс вернётся в праздничном эпизоде сериала «Доктор Кто» под названием «Революция Далеков». Об этом сообщалось 23 ноября на официальном YouTube-канале шоу.

В новом эпизоде Джек Харкнесс в исполнении Джона Барроумена вновь объединится с Доктором (Джоди Уиттакер), чтобы спасти вселенную от угрозы Далеков. Премьера праздничного эпизода должна состояться в предстоящие зимние праздники на канале BBC One.

Напомним, «Доктор Кто» — это популярный британский научно-фантастический сериал о приключениях гениального пришельца, умеющего путешествовать во времени и пространстве. Каждые несколько сезонов шоу роль главного героя переходит к другому актёру.

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