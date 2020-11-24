Москва, , 13:25 — REGNUM Главные мероприятия российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» перенесены на март 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Ранее запланированные события состятся 18−21 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Предполагалось, что сбор заявок завершится 22 ноября, но их будут принимать до 1 февраля будущего года. Церемонию награждения ранее планировали провести 12 декабря в Екатеринбурге.

Организаторы решили сделать фестиваль мультиформатным. Фестивальную программу дополнят онлайн-мероприятия в декабре и январе. Шорт-лист объявят 1 марта.

Фестиваль «Герои большой страны» состоится впервые. Он нацелен на поддержку производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, которые раскрывают тему героизма. Основной площадкой для фестиваля выбрана Свердловская киностудия.