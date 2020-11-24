Нью-Йорк, США, , 13:09 — REGNUM Netflix 23 ноября на своём официальном YouTube-канале выпустила новый комедийный ролик с кадрами из сериала «Ведьмак». Он посвящён приближающимся зимним праздникам.

В необычном ролике кадры из первого сезона «Ведьмака» смонтированы так, словно Геральт бежит от празднования Рождества и сражается с ярыми ценителями праздника. Как отмечают пользователи в комментариях, видеоряд от этого не стал менее жестоким.

Напомним, сейчас ведутся съёмки второго сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Его премьера должна состояться в 2021 году.

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