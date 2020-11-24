Майкоп, , 12:45 — REGNUM Фестиваль традиций и творчества малочисленных народов Кавказа «Очаг Единения и согласия» впервые пройдет в Майкопе 26−27 ноября. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе Центра народной культуры республики.

Участниками фестиваля станут любительские коллективы и отдельные исполнители фольклорно-этнографического и других традиционных направлений творчества, представители национально-культурных объединений восьми регионов Юга России.

Свои традиции и творчество представят участники из Дагестана (аварцы и табасаранцы), Карачаево-Черкесии (абазины и черкесы), Северной Осетии (осетины), Астраханской области (татары и ногайцы), Волгоградской области (грузины), Ставропольского края (туркмены), Кубани (шапсуги). Адыгею на фестивале представят лауреаты регионального конкурса «Возвращение к истокам — путь к возрождению», который прошел 2−5 ноября.

Помимо выступлений, в программе фестиваля также запланированы мастер-классы, круглый стол по проблеме совершенствования государственной системы поддержки народного творчества и этнокультурного развития народов России, а также другие дискуссионные встречи по вопросам сохранения культурного многообразия на территории РФ.