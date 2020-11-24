Ташкент, 24 ноября 2020, 12:27 — REGNUM Агентство «Узбеккино» выдвинуло фильм Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды» на премию «Оскар» от Узбекистана, сообщает Телеграм-канал узбекистанского агентства.
Картина поборется за первенство в номинации «Лучший международный художественный фильм». В фильме рассказывается история одной семьи в начале XX века.
Камиль живет с тремя женами в дали от городов. Он жениться в четвертый раз. Однако конфликты, связанные с приходом новой жены, и политические события в Туркестане приводят к разрушению семьи.
Напомним, 93-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.
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