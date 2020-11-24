Москва, , 11:56 — REGNUM С жёсткой критикой в адрес наставников телешоу «Голос» после очередного эпизода конкурса с участием дочери телеведущего Романа Будникова — Александры Будниковой — выступил актер Станислав Садальский. Запись соответствующего содержания 24 ноября размещена на странице актера в соцсети Instagram.

На этапе «Поединки» в очередном шоу «Голос» Будникова совместно с Максимом Коковиным исполнила песню «Весна» группы «5'Nizza», и наставники оценили это исполнение по-разному, однако в итоге для прохождения в следующий этап шоу выбрали именно дочь телеведущего Романа Будникова.

«Как же это было предсказуемо! Мало того, что слили Максима, так еще и унизили его, сказав, что он был хуже», — возмутился данным решением судей Садальский.

Также актер отметил, что, по его мнению, Коковин со своим вокалом «шикарно спел на слепых прослушиваниях», однако на данном этапе ему дали «безголосую песню» для того, чтобы он «выглядел «бэк-вокалом» на фоне Будниковой».

Кроме того, Садальский высказал предположение, что Будниковой во время данного исполнения усилили звук, и раскритиковал членов жюри шоу.

«Шнуру (певцу Сергею Шнурову ред.) респект! Сюткин снова на высоте! Вася есть Вася (рэпер Баста — ред.) — управляемый. Кстати, (певице Полине) Гагариной не стыдно!?» — отметил актер.

Напомним, ранее Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, «развернув» всех членов жюри и выбрав в качестве наставника рэпера Басту, за что ее раскритиковал Садальский. Последний назвал ее очередной «дочкой Алсу» и обвинил руководство шоу в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку в следующий тур.