Сеул, , 10:59 — REGNUM Фильм режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаак Чана «Минари» удостоен нескольких наград Денверского кинофестиваля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании-дистрибьютора PanCinema.

Согласно опубликованным данным, фильм удостоен приза зрительских симпатий и приза за лучшую мужскую роль, присуждённую американскому актёру корейского происхождения Стивену Яну.

Ранее фильм был удостоен двух наград на Кинофестивале независимого кино «Сандэнс» (приз зрительских симпатий и приз за режиссуру) и на Кинофестивале в Мидделбурге (приз зрительских симпатий и приз Союза актеров).

Картина «Минари», основанная на истории жизни самого режиссёра, повествует о семье корейских эмигрантов и жизни семилетнего мальчика, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская актриса Юн Ё Чжон, сыгравшая в фильме «Минари», номинирована на американскую независимую кинопремию «Готэм».