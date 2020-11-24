, 10:55 — REGNUM Лидеры христианских конфессий во Франции представят в Совет по обороне и национальной безопасности предложения о том, как организовать богослужения в период пандемии SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

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В ходе встречи с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном представители католицизма и протестантизма разработали пять основных условий, благодаря которым мессы с участием прихожан, временно отмененные из-за распространения коронавируса, возможно, будут возобновлены.

Эти требования включают расстояние в два метра между каждым участником молитвы, ограничение в 50 человек для одновременно находящихся в церкви прихожан, обязательное ношение маски и обработку рук антисептиком.

Если Совет по обороне и национальной безопасности согласится на введение подобных мер предосторожности, богослужения будут возобновлены 28−29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября французские СМИ сообщили, что около 200 человек заболели коронавирусом после проведения религиозного мероприятия в департаменте Орн на западе Франции.