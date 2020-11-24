Новосибирск, , 08:53 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился провести новогодние праздники с минимальными финансовыми затратами и без массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Наша задача — создать в городе праздничное настроение, отвлечь новосибирцев от негативных мыслей, связанных с пандемией. И при этом не допустить распространения инфекции, — заявил Локоть. — Поэтому во время празднований мы должны отказаться от массовых зрелищных мероприятий, которые собирают людей в одном месте, — таких, как салют. Этот принцип будет взят за основу при планировании мероприятий».

Мэр поручил уделить особое внимание освещению и оформлению города к Новому году.