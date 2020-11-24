Чебоксары, , 07:04 — REGNUM В Чувашии сегодня, 24 ноября, часть школьников переходит на дистанционное обучение. Также приостанавливается работа учреждений дополнительного образования. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно указу, старшеклассники Чебоксар и Новочебоксарска в течение двух недель будут учиться в дистанционном режиме.

«Установить, что с 24 ноября по 5 декабря 2020 года включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 9−11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории городов Чебоксары и Новочебоксарска», — говорится, в частности, в документе.

Кроме того, во всех муниципалитетах временно приостанавливают работу организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. Власти пояснили, что это позволит сократить контакты между детьми из разных школ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на планёрке в правительстве руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская предложила перевести на дистанционное обучение 6—11-е классы. В ходе обсуждения был достигнут компромисс: на очном обучении остаются 1—8-е классы, но решение может быть скорректировано «в течение недели» с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации. Перевод на «дистанционку» старшеклассников в Чебоксарах и Новочебоксарске связан с тем, что здесь выявляется наиболее число случаев заражения коронавирусом в Чувашии.

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