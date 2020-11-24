Тегеран, , 08:07 — REGNUM В Иране 4-й ежегодный конкурс по кинематографическим исследованиям будет проведен посредством приглашения всех желающих прислать свои статьи до конца февраля в секретариат иранских кинематографических исследований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 ноября.

По данным отдела по связям с общественностью секретариата иранских кинематографических исследований, заместитель министра технологического развития и киноведения организации кино в сотрудничестве с Домом кино (иранский альянс гильдий кинематографистов) опубликовали заявление с призывом к проведению этого мероприятия.

Желающие могут заполнить форму подачи заявки онлайн на сайте www.nicra.ir с 21 ноября по 21 декабря 2020 года.

В отделе по связям с общественностью секретариата сообщили, что к участию в конкурсе приглашаются профессора, кинематографисты, студенты и исследователи в области кинематографа, как отечественного, так и зарубежного.