Екатеринбург, , 23:34 — REGNUM В Екатеринбурге дали старт 31-му Открытому фестивалю документального кино «Россия». Открытие прошло в Свердловской государственной детской филармонии.

Уже сегодня были организованы первые показы фильмов из программы фестиваля. Из-за пандемии COVID-19 зал заполнили только наполовину. После торжественной части зрителям показали документальный фильм «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени».

Смотр фильмов пройдёт с 23 по 28 ноября 2020 года. Доступна онлайн-трансляция фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге прошёл музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки».

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