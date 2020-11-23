Сеул, , 11:52 — REGNUM Новый студийный альбом южнокорейского бойз-бенда BTS «Be» покоряет рейтинги iTunes по всему миру. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

По их словам, альбом, вышедший 20 ноября, занял лидирующую позицию в чартах iTunes Top Albums 90 регионов.

Известно, что заглавная композиция альбома «Life Goes On» также возглавила чарты iTunes Top Songs 90 регионов.

По состоянию на 21 ноября 10:00 по местному времени данный трек также возглавил такие южнокорейские музыкальные чарты, как Genie Music, Bugs, Naver Vibe, FLO, а также четвертое место в чарте Melon 24 Hits.