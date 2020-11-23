Новосибирск, , 10:27 — REGNUM На сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) состоятся премьерные показы оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова в концертном исполнении. Об этом ИА REGNUM сообщили в театре.

«Снегурочка» возвращается на новосибирскую сцену спустя более 50 лет (предыдущая постановка была представлена в марте 1965 года) с участием нового поколения звёзд оперной труппы. Постановщики спектакля — главный дирижёр НОВАТа Дмитрий Юровский и главный режиссёр Новосибирского театра оперы Вячеслав Стародубцев», — уточнили в НОВАТе.

Премьера оперы состоится 27 ноября и 11 декабря на Малой сцене театра.

Отметим, что первую поставку оперы в Новосибирском театре оперы и балета осуществили дирижёр Валентин Чернов, режиссёр Роман Корох, художник Макарий Домрачев. Премьера состоялась 18 апреля 1950 года.